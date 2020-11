Politie massaal in actie bij achtervolging Breda

De politie in Breda heeft vannacht een 32-jarige man aangehouden na een wilde achtervolging. De klopjacht op de man duurde meer dan twee uur. Stadswijk Hoge Vucht werd daarbij door de politie hermetisch afgesloten. Volgens nog onbevestigde berichten zou de man tijdens de achtervolging hebben geschoten.

De verdachte automobilist viel volgens de politie op omdat hij rond 23.00 uur met een ballon aan zijn mond aan het stuur zat. Toen agenten hem wilden controleren op het gebruik van lachgas, ging hij er met hoge snelheid vandoor, meldt Omroep Brabant.

Aanwijzingen vanuit politiehelikopter

Iets verderop bleek dat de man zich had vastgereden op een aantal paaltjes. Terwijl hij er rennend vandoor ging, zette de politie de wijk af. Vervolgens ontstond een grootscheepse zoektocht.

Op de grond speurden tientallen politiemensen met honden naar de man. Vanuit de lucht gaf een politiehelikopter aanwijzingen, Toen duidelijk was dat de man zich had verstopt bij een flatgebouw, hield een arrestatieteam in kogelwerende vesten hem aan. Dat was rond 01.00 uur.

Volgens nog onbevestigde berichten heeft de man bij de achtervolging geschoten. Een politiewoordvoerder zegt "die mogelijkheid open te houden" maar de politie doet nog onderzoek. Tot nu toe zijn geen kogelinslagen gevonden.

De woon- of verblijfplaats van de man is onbekend. Hij zit nog vast en wordt verhoord.