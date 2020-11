Vuurwerk mag niet, carbidschieten wel: leveranciers zien toename bestellingen

Carbidschieten tijdens oud en nieuw in 2016 - ANP

Waar heb je een melkbus, een bal en gehoorbescherming voor nodig? Juist: carbidschieten. Deze traditie tijdens Oud en Nieuw mag in de regio IJsselland, ondanks het mogelijke algehele vuurwerkverbod, wel doorgaan, omdat carbid niet onder de noemer vuurwerk valt. Verkopers van spullen voor carbidschieten zien sinds dat besluit gisteren een toename in bestellingen. "Onze bestellingen lopen in rap tempo op. Veel mensen richten zich nu op carbidschieten, daardoor is er grote drukte", zegt de organisatie achter melkbusshop.nl op Facebook. Ook O.A.F. Holland, de grootste carbidleverancier van Nederland, ziet sinds gisteren extra bestellingen. "Ik verwacht dat er vandaag ook nog extra orders zullen komen", laat Jan ter Veer van O.A.F. desgevraagd weten. Bij die leverancier waren mensen tot gisteren juist terughoudender. "Op het moment dat er gesproken werd van een algeheel vuurwerkgebod werd een aantal orders geannuleerd. Met deze klanten hebben wij afgesproken te wachten op meer duidelijkheid, omdat carbid natuurlijk geen vuurwerk is." Van wilde westen naar beheerst oosten Burgemeester van Kampen Bort Koelewijn is een voorvechter van het laten doorgaan van carbidschieten. Koelewijn vindt het belangrijk dat dit jaar tijdens Oud en Nieuw de melkbussen weer klaarstaan, vertelt hij in het NPO Radio 1 Journaal. "Het is een belangrijke traditie voor de inwoners van gemeente Kampen. Wij voeren al jaren overleg over hoe het schieten op de meest veilige manier kan. Daar slagen wij jaar tot jaar steeds beter in. Dat hele wilde westen van jaren geleden wordt steeds meer een beheerst oosten."

Carbidschieten is een oude traditie waarbij flinke knallen worden veroorzaakt met behulp van een brok carbid en een melkbus. Vroeger werd dat gedaan om boze geesten voor het nieuwe jaar te verjagen.

Dat de mensen die vuurwerk willen afschieten niet blij zijn, kan de burgemeester zich voorstellen. "Maar de keuze voor een algeheel vuurwerkverbod wordt gebaseerd op hoe de ziekenhuizen moeten worden ontlast. Zover ik weet zijn er door carbidschieten de afgelopen jaren geen ziekenhuisopnames geweest. Laten we nou dat ontluchtingsgaatje voor de samenleving niet onnodig dicht doen." Ook leverancier O.A.F. zegt dit. "In de praktijk is gebleken dat carbid, mits goed toegepast, juist veiliger is dan vuurwerk." Toch zegt leverancier Oudjaarswinkel.nl, die ook een toename in de bestellingen ziet, dat de gebruiker wel bekend moet zijn met carbid. "Als men geen ervaring heeft, raden wij aan geen carbid te gebruiken. Het is echt wel wat anders dan vuurwerk", zegt Willem van den Bosch van het bedrijf. "Indien er ongelukken gebeuren zal het letsel groter zijn dan een ongeluk met vuurwerk. Gebruik van goed materiaal is essentieel." Vooral het moment van ontsteken van de melkbus is belangrijk, zegt hij. "Mocht je te lang of te kort wachten, dan is er al een verhoogd risico op ongevallen." Benieuwd hoe carbidschieten eruitziet? Bekijk de beelden van het Open Groninger Carbidschiet Kampioenschap in Oude Pekela in 2019:

'Het mooiste is natuurlijk in het midden... Helaas' - NOS