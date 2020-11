Judoka Grol woest: 'Negentig procent van mijn trainingsmaten weg'

Henk Grol - Orange Pictures

Henk Grol maakt zich zorgen. Hij is in voorbereiding op de EK judo van volgende week, maar vlekkeloos verloopt dat allerminst. Door de coronaregels en thuisquarantaine van zijn trainingsmaten is zijn voorbereiding flink verstoord. Grol spreekt zijn frustratie uit in de NOS Olympische podcast. "Ik train momenteel met zeven of acht jongens op Papendal. Zes van hen waren bij een voorbereidingstoernooi en moesten na afloop negen dagen in quarantaine. Dus is er nog maar één trainingsmaat over. Daar train ik nu mee." "Ik ben woest. Ik kan met fysieke training wel een en ander opvangen, maar uiteindelijk moet ik gewoon judoën om goed te zijn in judo."

Grol heeft daarom een dringend verzoek aan sportkoepel NOC*NSF luidt: "Als ik NOC*NSF was, zou ik van Papendal een vesting maken: alleen topsporters erin laten, de rest afsluiten en fulltime testen! En het protocol voor quarantaine moet eraf." "Bij judo werken we met een kleine ploeg, die wil meedoen aan voorbereidingswedstrijden. Dat snap ik, maar vervolgens is 90 procent van mijn trainingsmaten weg. Waardoor ik zelf twee weken niet meer kan trainen." Carrière voorbij Omdat het niet voor het eerst is dat zijn trainingen stilliggen en het ook niet voor het laatst zal zijn, hoopt Grol dat NOC*NSF actie onderneemt: "Als we niet kunnen trainen, gaan we ook niet presteren in Tokio. Dan is mijn carrière gewoon voorbij."

De moeilijke omstandigheden in het judo zijn niet het enige waar Grol in de podcast over praat. Het gaat ook over de sportschool die hij samen met zakenpartners runt. Al is dat soms net zo'n hoofdpijndossier. Grol vindt er afleiding van het topsportleven. Zijn topsportmentaliteit komt er ook van pas. "Het gaat niet altijd vooruit en omhoog. Ondernemen is niet altijd makkelijk, dat heb ik wel geleerd. Het ging heel goed, tot de corona kwam. We leven met de dag." "We zijn nu geopend. Eventueel komt er nog een lockdown. Je houdt met allerlei scenario's rekening. Ik kijk naar de kansen die er nu zijn. Het enige waar je momenteel naartoe kan, is de sportschool. Je probeert dingen te bedenken. Dat vind ik leuk om te doen."

Henk Grol en Henry Schut - NOS