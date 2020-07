Drie boa's deelden meer dan 300 boetes uit, grote verschillen per gemeente

NOS

Er zijn per gemeente enorme verschillen in het aantal coronaboetes dat is uitgeschreven door de boa's. Dat blijkt uit een enquête van Nieuwsuur onder alle 355 gemeenten, die door 238 gemeenten is ingevuld. Zo deelden de boa's in de gemeente Schiedam van half maart tot half juni 639 boetes uit, terwijl er in de even grote buurgemeente Vlaardingen 57 boetes werden uitgeschreven. En grote gemeenten als Emmen en Schagen noteerden in diezelfde periode geen enkele coronaboete. Opvallende uitschieter is Waterland. De drie boa's van die gemeenten deelden samen 325 boetes uit. Volgens een woordvoerder werden vooral veel motorrijders op de bon geslingerd. Zij hielden zich niet aan een verbod op gemotoriseerd verkeer dat gold voor een aantal wegen. Meer dan tachtig gemeenten die reageerden, deelden geen enkele boete uit. Hoogste boetes Er zijn sinds half maart duizenden boetes opgelegd vanwege overtredingen van de speciale corona-noodverordeningen. Het OM becijferde dat aantal begin mei al op 18.000. Een aantal daarvan is uitgeschreven door de politie, maar een groot deel is afkomstig van gemeentelijke boa's. De drie gemeenten waar per 10.000 inwoners het hoogste aantal boetes is uitgedeeld, zijn Waterland, Schiedam en Valkenburg aan de Geul. Top-10 gemeenten met relatief de meeste corona-boetes (Tiel gaf geen antwoord op de vraag over het aantal boa's):

Burgemeester Bas Eenhoorn van Vlaardingen, waar relatief weinig boetes zijn uitgedeeld, is verbaasd over de verschillen. De aansturing is de boosdoener, denkt hij. "Wij zeggen: spreek mensen aan, stel je open op. Vraag waarom sommige mensen te dicht bij elkaar zitten. Probeer tot een gesprek te komen over wat goed en fout gaat." In zijn buurgemeente Schiedam zijn de meeste boetes uitgedeeld. "Ik denk dat men daar echt een andere opdracht heeft gekregen. Wij hebben heel nadrukkelijk gezegd: wees terughoudend, geef mensen eigen verantwoordelijkheid en treed op als het echt niet anders kan. " Onderstaand kaartje geeft de resultaten van de enquête per gemeente:

Grote verschillen tussen gemeenten zijn slecht voor het draagvlak en het rechtsgevoel, denkt Ruud Kuin van de BOA Bond. "Het is niet handig, niet goed. Het zou in principe uniform moeten zijn. Maar het is wel ingewikkeld, want de boa's vallen onder 355 burgemeesters." Boete voor 'circusje spelen' Voor sommige mensen die een boete krijgen is de willekeur reden om hun boete aan te vechten. Zoals voor Fem van den Bergh. Zij krijgt op een avond in april te maken met boa's van de gemeente Nijmegen, die de afgelopen tijd 401 boetes uitdeelden. Fem wil in een park gaan slacklinen, balanceren op een strak gespannen koord. "Op het moment dat de boa eraan kwam, stonden er drie man op een eigen slackline, een man wilde er net vandoor gaan en een willekeurig persoon was aan het jongleren bij een boom. De boa's zagen dat als groepsvorming en toen zei een boa 'jullie zijn allemaal circusje aan het spelen en dat mag niet, jullie krijgen 400 euro boete'." "Dat is gewoon super oneerlijk en ik wist ook niet dat wij iets fouts deden. Dus geef ons alsjeblieft eerst een waarschuwing, dan leren we daarvan en gaan we dit voortaan niet meer doen." Kuin denkt dat er een taak is voor de minister van Binnenlandse Zaken. "Die zou daar stringent op moeten sturen. Dat je landelijk afspreekt: we gaan één keer waarschuwen en dan is het beboeten. Of twee keer waarschuwen, dat maakt niet uit, als het maar op dezelfde wijze gebeurt. Dit is ook voor de boa's lastig werken en uit te leggen."