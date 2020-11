Formule 1 en W Series gaan samenwerken: 'Altijd uiteindelijke doel geweest'

De Formule 1 en de W Series gaan vanaf komend seizoen nauw samenwerken. Daarmee krijgt de hoogste autosportklasse voor vrouwen een enorme impuls.

Met Beitske Visser heeft Nederland ook bij de vrouwen een coureur die om de prijzen meedoet. In het klassement van 2019 eindigde ze als tweede, vanwege de coronapandemie ging er een streep door het kampioenschap van dit jaar.

Er lagen al plannen om in het huidige seizoen tijdens de grand prixs in de Verenigde Staten en Mexico zowel mannen- als vrouwenraces te organiseren. Dat wordt nu vanaf volgend seizoen veel grootschaliger aangepakt.

"Het lijdt geen twijfel dat nu de W Series naast en in samenwerking met de Formule 1 wordt gereden ons wereldwijde bereik en onze impact en invloed aanzienlijk zullen toenemen", aldus oprichter Catherine Bond Muir.

'Groter en beter'

Tijdens acht nader te bepalen weekenden zal er zowel in de Formule 1 als de W Series worden geracet.

"Toen we beloofden dat de W Series in de toekomst groter en beter zou worden, was de samenwerking met de Formule 1 altijd ons uiteindelijke doel", besluit Bond Muir.

De start van het nieuwe seizoen in de Formule 1 staat voor eind maart gepland in Australië.