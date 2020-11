Aanvoerder Kroatië in de rust naar huis gestuurd na positieve coronatest

De discussie over het nut van de vele vriendschappelijke interlands in coronatijd wordt na woensdagavond weer flink gevoed. Bij Kroatië bleek namelijk aanvoerder Domagoj Vida met het virus besmet te zijn.

De testuitslag werd echter pas in de rust bekend, waarna Vida meteen het kamp van de Kroaten verliet. Maar in de eerste helft op bezoek bij het Turkije van Feyenoorder Orkun Kökcü (3-3) had hij binnen de lijnen gewoon zijn duels nog uitgevochten. Hij veroorzaakte zelfs nog een strafschop.

Geluk bij een ongeluk: de 31-jarige Vida is speler van Besiktas, dus speelde het duel vlak bij huis.

Nog een positieve test

Ook iemand van de Kroatische bond had een positieve test afgelegd, maar die zou niet in contact hebben gestaan met spelers of stafleden van de nationale ploeg.

De Kroaten spelen de komende dagen nog tegen Zweden en Portugal in de Nations League, de Turken treffen op hun beurt Rusland en Hongarije.