Sterretjes en knaltouwtjes mogen dit jaar nog wel • Minder ziekenhuisopnames

De toename van het aantal nieuwe coronabesmettingen in Duitsland is aan het afnemen, zegt het hoofd van het Robert Koch-instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM. Hij is daarover voorzichtig optimistisch, maar zegt er meteen bij dat nog onduidelijk is of het een blijvende ontwikkeling is.

Het RKI meldde vanochtend 21.866 nieuwe besmettingen, wat zo'n 1500 minder is dan het afgelopen weekend. De directeur verwacht dat de maatregelen die in Duitsland gelden om het virus de kop in te drukken nog lange tijd blijven gelden. Zonder de maatregelen was de situatie veel erger geweest, stelt een hoofdonderzoeker van het RKI.

Minister van Volksgezondheid Spahn zei vanochtend op de radio dat hij verwacht dat de beperkingen voor onder meer groepsgrootte nog de hele winter zullen blijven.