Oekraïense president opgenomen in ziekenhuis • Turkije verbiedt roken in het openbaar

De aanpak om de coronacrisis te bestrijden is relatief duur ten opzichte van andere maatregelen om levens te redden. Dat is de conclusie van TU Delft-onderzoeker Bas Kolen, die als een van de eersten een kostenbatenanalyse over bestrijding van het coronavirus heeft gemaakt.

Uit zijn berekening blijkt dat de kosten van de coronamaatregelen blijven oplopen, terwijl de baten - onder meer het aantal levens dat wordt gered - niet oplopen. "Met de informatie die er in maart was, was een lockdown een prima besluit", zegt Kolen. "Maar we zien nu de kosten verder stijgen. Aan het eind van jaar zijn de kosten grofweg een factor 5 tot 7 hoger dan de baten, afhankelijk van hoeveel doden er zijn voorkomen."

Economen hebben een aantal opmerkingen over de berekening. Zo zou er niet de juiste werkwijze zijn gevolgd, zouden de gevolgen voor de langere termijn voor bijvoorbeeld de volksgezondheid niet genoeg zijn meegewogen en is er discussie over hoe groot de gevolgen van de coronamaatregelen voor de economie precies zijn.