Meer dan 1000 euro huur? Dan moet een hypotheek krijgen makkelijker worden

Audrey Soekhradj was blij geweest met wat voor een oplossing dan ook. De 54-jarige is bijna 'duurhuurder' af. Na een jarenlange zoektocht heeft ze in oktober een koophuis in Eindhoven gekocht. Ze weet als geen ander hoe moeilijk het is om een koopwoning te vinden, ook al betaalde ze 1115 euro per maand voor een huurwoning in Amsterdam. "In 2011 was ik net gescheiden en mijn baan kwijtgeraakt door de crisis. Het was heel moeilijk om een huurwoning te vinden, maar het lukte me door mijn spaargeld."

Soekhradj wilde daar eigenlijk maar een jaar wonen, maar bleef er noodgedwongen negen jaar. "Ik werd zzp'er, verdiende genoeg, maar kreeg geen hypotheek." Twee jaar geleden kreeg ze een baan aangeboden in Eindhoven.

"Ook daar kon ik niet meteen een huis vinden, terwijl ik wel veel huur betaalde." Pas toen Soekhradj een vast contract kreeg, kon ze haar huis in Eindhoven kopen. "Echt super. Ik heb eindelijk weer een tuintje."

Genoeg mogelijkheden

Hypotheekverstrekker BLG Wonen begon vorig jaar met een pilot om duurhuurders als Soekhradj te helpen. "Er was heel veel belangstelling. Zeker 1500 mensen vroegen om meer informatie, 375 gingen een oriënterend gesprek aan", zegt Harmen van der Schoor van BLG Wonen. Uiteindelijk werden zes huurders door de regeling geholpen aan een koophuis.

Dat lijkt weinig, maar toch is Van der Schoor enthousiast. "Uit de pilot blijkt dat 40 procent van de duurhuurders namelijk toch financiering kan krijgen. Daaruit bleek dat veel mensen de perceptie hebben dat ze niet in aanmerking komen voor een hypotheek, maar dat er toch genoeg mogelijkheden zijn."