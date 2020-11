NOS Voetbalpodcast #124: 'Haal die Wijndal er nu nog maar eens uit'

In de NOS Voetbalpodcast praat presentator Arno Vermeulen met commentatoren Jeroen Elshoff, Jeroen Grueter en verslaggever Jeroen Stekenburg over het gelijkspel van Nederland tegen Spanje (1-1).

Bondscoach Frank de Boer gaf tijdens het vriendschappelijke duel veel van zijn internationals speelminuten, zoekend naar zijn ideale formatie voor de Nations League-wedstrijden tegen Bosnië-Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag).

Om Owen Wijndal kan hij niet meer heen na woensdag, klinkt het eensgezind.

"In het plan van De Boer zou komende zondag tegen Bosnië de hele verdediging van het duel met Spanje niet meer hebben gespeeld. Hij had denk ik Van Aanholt, Blind, De Vrij en Dumfries in zijn hoofd", aldus Stekelenburg. "Maar haal die Wijndal er nu nog maar eens uit."