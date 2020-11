Biden maakt werk van voorbereidingen en kiest zijn stafchef

Aankomend president Joe Biden heeft zijn keuze laten vallen op Ron Klain als zijn stafchef in het Witte Huis. De twee kennen elkaar al decennia. In 1989 toen Biden senator was, werkte Klain al voor hem.

Hij was ook stafchef van Biden toen die vicepresident was onder president Obama. Klain leidde in 2014 de Amerikaanse inspanningen in de strijd tegen ebola.

"Ron is in de jaren dat we samenwerkten voor mij van onschatbare waarde geweest", zegt Biden. Hij roemt hem vanwege zijn grote ervaring en talent om met mensen van uiteenlopende politieke gezindten samen te werken. Volgens Biden is dat precies wat nu gevraagd wordt "om het land weer samen te brengen".

Klain, een fel criticus van Trumps coronabeleid, spreekt van een grote eer om Biden te helpen en een team om hem heen te vormen in het Witte Huis.

Trump legt zich niet neer bij verlies

Trump houdt nog altijd vol dat hij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. In een van zijn laatste tweets schrijft hij dat "onze stembureauwaarnemers" in de staten Penssylvania en Michigan geen toegang kregen en dat daardoor honderdduizenden stemmen illegaal zijn. Waar hij zijn claim op baseert, maakt hij niet duidelijk. De autoriteiten in beide staten hebben geen aanwijzingen voor grootschalige misstanden.

In Michigan heeft Biden bijna 150.000 stemmen meer gekregen dan Trump, in Pennsylvania is het verschil ruim 50.000. Trumps team heeft in meerdere staten juridische stappen gezet, maar tot nu toe zijn vrijwel alle eisen afgewezen.

De topaanklager in Michigan zegt dat zij allang uit haar ambt was gezet als ze haar betogen net zo slecht zou onderbouwen als Trump. Volgens Dana Nessel, een Democraat, zegt Trump eigenlijk steeds dat "zwarte mensen corrupt zijn, dat zwarte mensen niet vakbekwaam zijn en niet te vertrouwen zijn". Ze wijst erop dat de klachten van Trump zich vooral richten op wantoestanden in Detroit, een stad waar overwegend Democratisch wordt gestemd en waar de meerderheid zwart is.