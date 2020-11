Genante videocall met collega's kost topjournalist in VS zijn baan

Het prestigieuze blad The New Yorker heeft topjournalist Jeffrey Toobin ontslagen. Hij was aanvankelijk geschorst nadat hij naar verluidt had gemasturbeerd tijdens een videocall met collega's.

Toobin, die al 27 jaar schreef voor het blad, zou tegelijkertijd een videocall met een sekswerker hebben gehad en in de veronderstelling zijn geweest dat zijn collega's hem niet konden zien.

De ceo van Conde Nast, het bedrijf achter The New Yorker, schrijft in een verklaring dat het onderzoek naar de 60-jarige Toobin is afgerond en dat hij hecht aan een werkomgeving waarin iedereen zich gerespecteerd voelt en waarin medewerkers zich aan "onze gedragsstandaarden" houden.

Toobin, die meerdere boeken op zijn naam heeft staan, verschijnt ook geregeld bij CNN als juridisch analist. Die werkzaamheden zijn voorlopig opgeschort.

Op Twitter schrijft Toobin dat hij zijn collega's bij The New Yorker zal missen en dat hij het blad zal blijven volgen.