Zorgverzekeraars verhogen hun premies, maar impact corona beperkt

Twee van de vier grootste zorgverzekeraars hebben de nieuwe premie voor de basisverzekering bekendgemaakt. Bij CZ stijgt de premie volgend jaar met 8,65 euro, naar 129,60 euro per maand. Bij VGZ komt de premie uit op 124,45 euro per maand, 4,50 euro meer dan dit jaar.

Daarmee liggen beide premies boven de prognose van het kabinet. Dat kwam op Prinsjesdag met de verwachting dat de zorgpremie gemiddeld 5 euro zou stijgen en op 123 euro zou uitkomen.

Zorgverzekeraars moeten uiterlijk vandaag de nieuwe premies openbaar maken. In de loop van de dag komen ook onder meer Menzis en Zilveren Kruis met hun premies. In september maakte de kleinere verzekeraar DSW de zorgpremie al bekend; die viel met 124,50 euro ook hoger uit dan de prognose van het kabinet.

Weinig invloed corona

De premiestijging is het gevolg van een combinatie van hogere medicijnprijzen, stijgende lonen in de zorg en toenemende vergrijzing. Dat laatste zorgt voor meer mensen met bijvoorbeeld chronische ziektes. Deze combinatie zorgde ook de laatste jaren al voor stijgende zorgkosten.

"In het voorjaar was er de angst dat de coronazorg de zorgpremie nog eens met 150 euro per jaar extra kon laten stijgen", zegt Mirjam Prins, zorgverzekeringexpert van vergelijkingswebsite Independer. Maar het is al langer duidelijk dat die angst ongegrond bleek.

DSW gaf in september al aan dat de coronapandemie niet zorgt voor een hogere premie. Dat zegt nu ook CZ. "Door het coronavirus zijn veel extra zorgkosten gemaakt. Daar staat tegenover dat reguliere zorg tijdelijk stil heeft gelegen. Per saldo is het effect van het coronavirus op de stijging van de zorgpremie beperkt."

Grote verschillen

"Uit de verzekeringswereld hoor ik wel dat ze dit jaar meer moeite hebben om de hoogte van de premie vast te stellen", zegt Prins. "Dat zou er weleens voor kunnen zorgen dat de verschillen tussen de zorgverzekeraars groter worden, terwijl je eigenlijk bij allemaal hetzelfde krijgt: een basisverzekering."

De eerste tekenen daarvan worden al duidelijk. Het verschil tussen de basisverzekeringen van CZ en VGZ ligt al op ruim 5 euro per maand. Om de prijsstijgingen nog enigszins in te dammen hebben beide verzekeraars ook uit hun reserves geput. Bij VGZ kostte dat 150 miljoen euro, bij CZ ruim 100 miljoen euro.