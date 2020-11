Opnieuw stukken uit toeslagenaffaire opgedoken waar Kamer al langer om vroeg

Er zijn nieuwe stukken uit de toeslagenaffaire opgedoken waar de Tweede Kamer al langer om vroeg. Volgens CDA-Kamerlid Omtzigt bevestigen de nieuwe stukken opnieuw dat er "veel eerder een einde aan de affaire had kunnen komen en dat gedupeerde ouders veel leed bespaard had kunnen blijven".

Staatssecretaris Van Huffelen stuurde afgelopen week meerdere stukken en factsheets naar de Tweede Kamer waar parlementariërs al langer om hadden gevraagd. In een debat woensdagavond erkende Van Huffelen dat de stukken "veel eerder" naar de Kamer hadden gemoeten.

Bij de toeslagenaffaire gaat het om honderden ouders die door de belasting onterecht als fraudeurs werden aangemerkt. Mensen kregen dat stempel als ze volgens de fiscus onjuiste informatie hadden gegeven. Daar bleek lang niet altijd bewijs voor te zijn, maar de gelabelde ouders kwamen wel in de problemen, niet alleen financieel maar ook psychisch.

Volgende week maandag begint de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag een onderzoek naar problemen rond de fraudeaanpak bij de kinderopvangtoeslag.

'Dubbele boekhouding'

CDA-Kamerlid Omtzigt zei opnieuw "moedeloos" van alles te worden. Eerder dit jaar stond de Tweede Kamer al op zijn achterste benen toen bleek dat er nooit iets is gedaan met een intern memo van de Belastingdienst uit 2017 waarin stond dat ouders gecompenseerd moesten worden. Van Huffelen stuurde het memo drie weken geleden op aandringen van Omtzigt naar de Kamer.

De Kamerleden Omtzigt (CDA) en Leijten (SP), de twee aanjagers van de zich al jaren voortslepende toeslagenaffaire, reageerden toen ook furieus.

Volgens Omtzigt onderstrepen de nieuwe stukken dat de affaire eerder gestopt had kunnen worden. Uit de stukken blijkt volgens Omtzigt dat het factsheet over het memo getekend is door onder meer de toenmalige baas van de Belastingdienst en staatssecretaris Snels. "De top heeft het memo gezien. De Belastingdienst heeft het leed van ouders onnodig verlengd."

Uit de stukken concludeert Omtzigt ook dat er bij het Management Team van Financiën een "dubbele boekhouding" op na werd gehouden. Sommige gespreksverslagen werden breder gedeeld dan andere. Staatssecretaris Van Huffelen zei het ook "heel storend" te vinden dat er "verschillende soorten MT-verslagen" waren. Ze erkende dat alle verslagen "veel eerder met de Kamer gedeeld hadden moeten worden. Toen u erom vroeg".

Omtzigt: "Sommige besluitenlijsten werden gedeeld. Andere lijsten werden achtergehouden voor onderzoekers die er wel vijf keer om vroegen."

'Donner-1 niet nodig geweest'

Volgens Omtzigt had de commissie-Donner 1, die de toeslagenaffaire onderzocht en voor ruimhartige compensatie pleitte, er nooit hoeven komen als het interne memo en andere stukken eerder gedeeld waren.

Van Huffelen zei niet hardop dat ze die conclusie kon delen maar zei wel "zich goed te kunnen voorstellen dat de commissie-Donner niet tot een andere conclusie was gekomen" dan het memo.

Aanstaande maandag begint de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag met de eerste verhoren.