Bondscoach De Boer wacht nog altijd op eerste zege: 'Dan maar tegen Bosnië'

De Boer zag dat Oranje, dat de Spanjaarden regelmatig onder druk probeerde te zetten, een aantal keer kwetsbaar oogde in de omschakeling. "Wat wij deden, kost heel veel kracht. We namen risico, maar dan kan het ook aan de andere kant gevaarlijk worden."

"Ze moeten dan ook leren wanneer ze risico moeten nemen en wanneer ze de bal op Luuk de Jong moeten geven. Vaak hadden we voorin een overtalsituatie, maar daar maakten we geen gebruik van."

"We begonnen moeizaam aan de wedstrijd, dat zeker. Maar na de 1-0 van Spanje kwamen we er beter in", aldus De Boer. "Wijnaldum en Frenkie de Jong konden toen steeds beter onder de druk van de Spanjaarden uitkomen."

Natuurlijk baalde Frank de Boer dat het Nederlands elftal ook de vierde wedstrijd onder zijn leiding niet had weten te winnen. Maar desondanks was de bondscoach na het gelijkspel tegen Spanje (1-1) niet ontevreden.

"Waar ik me aan stoorde, was dat we niet doordekten. Dat was het probleem", vervolgde De Boer. "Vooral van achteruit, want Spanje speelde goed tussen de linies. In de tweede helft deden we dat beter en toen kwamen we veel meer in de duels."

Complimenten voor Wijndal

De Boer was lovend over linksback Owen Wijndal, die in zijn tweede interland sterk voor de dag kwam. "Hij heeft vandaag echt een hele goede indruk achtergelaten en de schroom van zijn eerste wedstrijd (vorige maand tegen Mexico, red.) achter zich gelaten."

De vleugelverdediger van AZ was zelf ook tevreden. "Of ik heb laten zien dat ik de komende jaren de vaste linksback van Oranje kan worden? Ik denk het wel."