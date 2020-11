Blind na gelijkspel tegen Spanje: 'Hadden kunnen winnen'

Voor Daley Blind was het een gekke interland. Hij kreeg aanvankelijk rust. De verdediger begon op de bank, maar moest al na vijf minuten het veld in voor de geblesseerde Nathan Aké.

De eerste helft was moeizaam, de tweede helft ging een stuk beter en uiteindelijk had het Nederlands elftal van Spanje kunnen winnen. Dat is het gevoel dat overheerst bij de spelers van Oranje na afloop van het 1-1 gelijkspel .

De Ajacied zag dat Oranje in de slotfase via Memphis Depay en Luuk de Jong grote kansen kreeg op de tweede treffer. "Het is zonde dat we op het eind geen goal maken, al hadden zij ook wat mogelijkheden. Maar we hadden hier kunnen winnen."

Na afloop erkende Blind dat hij moe was. "Ik kan niet ontkennen dat het een pittige wedstrijd was. We hebben een druk schema en dan vraag je je af of oefenduels nodig zijn in deze fase..."

Hij gaf zelf antwoord. "Ik denk het niet, maar deze wedstrijd stond gepland en dus speel je. Het is natuurlijk ook altijd een eer om het oranje shirt aan te trekken. En tegen Spanje is natuurlijk een schitterend affiche. Vriendschappelijk of niet."

Aanvoerder Wijnaldum mist Van Dijk

Tijdens de lange afwezigheid van de geblesseerde Virgil van Dijk is Georginio Wijnaldum de aanvoerder van Oranje. "Dat maakt me blij en trots, maar ik had liever gehad dat Virgil hier was. Met hem erbij is het team sterker en hij is als familie voor me."