Finland stunt in Parijs door wereldkampioen Frankrijk met 2-0 te verslaan

Frankrijk had uiteindelijk 22 schoten op doel, tegenover zes van Finland. Al schoten beide landen slechts drie keer tussen de palen. De Finnen bleken dus uiterst effectief. De ploeg van bondscoach Markku Kanerva is sowieso goed bezig. Volgend jaar zomer maken ze hun debuut op het EK.

In de tweede helft greep bondscoach Didier Deschamps in en bracht Anthony Martial, Antoine Griezmann en N'Golo Kante met een driedubbele wissel, maar ook dat mocht niet baten.

Frankrijk, dat in het oefenduel weliswaar met een B-elftal aantrad, hield met Olivier Giroud, Paul Pogba en Clement Lenglet genoeg imposante namen over.

Finland heeft in het Stade France een daverende stunt gezorgd door met 2-0 te winnen van wereldkampioen Frankrijk. De Finnen kwamen in de eerste helft met twee treffers binnen drie minuten van Marcus Forss en Onni Valakari op voorsprong en wisten die knap vast te houden.

Frankrijk speelt in de Nations League zaterdag uit tegen rivaal Portugal en drie dagen later thuis tegen Zweden. Titelhouder Portugal en Frankrijk staan beide op tien punten.

In Lissabon verpulverde Portugal voetbaldwerg Andorra met 7-0. De topscorer aller tijden van Portugal, Cristiano Ronaldo, wist in het vriendschappelijke duel één doelpunt te maken. De ster van Juventus kwam na rust als invaller binnen de lijnen en scoorde in de slotfase de 6-0.