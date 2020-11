Britse verpleegkundige beschuldigd van moord op acht baby's

Een Britse verpleegkundige is aangeklaagd voor de moord op acht baby's en poging tot moord op tien andere in een ziekenhuis in Chester, ten zuiden van Liverpool. De 30-jarige vrouw zou de moorden en pogingen daartoe hebben gepleegd tussen juni 2015 en juni 2016 op de afdeling neonatologie van het Countess of Chester-ziekenhuis.

Gisteren werd ze opgepakt. Ze werd al twee keer eerder gearresteerd in de zaak, in 2018 en 2019, maar werd op borgtocht vrijgelaten.

De politie doet al sinds 2017 onderzoek. Dat werd ingesteld nadat het ziekenhuis aan de bel had getrokken vanwege het grote aantal sterfgevallen op de afdeling.

Doodsoorzaak onduidelijk

Aanvankelijk werd een intern onderzoek ingesteld, toen bleek dat de vroeggeboren baby's hart- en longfalen hadden en niet gereanimeerd konden worden. Na hun dood verschenen vreemde vlekken op hun armen en benen. Experts konden geen doodsoorzaak vaststellen.

Het politieonderzoek ligt enorm gevoelig, melden lokale media. De ouders van de baby's worden constant op de hoogte gehouden. Ze wachten op antwoord op hun vragen.

De vrouw moet morgen voor de rechter verschijnen.