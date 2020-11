Concurrenten van Nederland in Nations League kennen eenvoudige avond

Twee concurrenten van Nederland in de Nations League, Italië en Polen, wisten woensdagavond hun oefenduels wel te winnen. Italië zegevierde, mede dankzij de eerste twee interlanddoelpunten van Vincenzo Grifo, met 4-0 tegen Letland. Polen won met 2-0 van Oekraïne.

Voor Grifo, kind van Italiaanse ouders maar geboren in Duitsland, was het zijn vierde interland. Zijn openingstreffer was een fraaie. Van net buiten het strafschopgebied krulde de middenvelder de bal via de binnenkant van de paal binnen.

In Florence kwamen de overige Italiaanse treffers van Federico Bernardeschi en Riccardo Orsolini, die een penalty benutte. Bij de Italianen ontbrak bondscoach Roberto Mancini die geveld is met het coronavirus. Zijn assistent Alberico Evani nam de leiding over.

Italië is nu al twintig wedstrijden op rij ongeslagen.

Goals Piatek en Moder

Bij Polen waren Krzysztof Piatek en Jakub Moder trefzeker. Andriy Yarmolenko verzuimde de Oekraïne uit een penalty op voorsprong te zetten. Zondag treft Nederland de vierde poulegenoot, Bosnië en Herzegovina, voor de Nations League. De Bosniërs spelen donderdag een oefenduel tegen Iran.