Oranje komt ook in oefenduel met Spanje niet verder dan gelijkspel

Het Nederlands elftal heeft in Amsterdam gelijkgespeeld tegen Spanje. Het vriendschappelijke duel eindigde door doelpunten van Sergio Canales en Donny van de Beek in 1-1.

Oranje kwam in de eerste helft niet veel verder dan speldenprikjes. Luuk de Jong was het dichtst bij een doelpunt, maar zijn schot werd gekeerd door de debuterende Spaanse doelman Unai Simon.

Nederland ging op zoek naar de tweede treffer, maar al snel moest de ploeg weer achteruit. De Spanjaarden bleven gevaarlijk in de omschakeling en kregen via Koke, Héctor Bellerín en Adama Traoré een aantal behoorlijke kansen.

De Boer wijzigde zijn elftal in de rust op liefst vier plekken. Davy Klaassen, wiens laatste optreden in het Nederlands elftal dateerde uit het najaar van 2017, was een van de invallers.

Waar een doelpunt voor Spanje uitbleef, kreeg Oranje halverwege het tweede bedrijf een enorme kans om zelf op voorsprong te komen. Denzel Dumfries zag in de tegenstoot dat Memphis Depay vrij stond, maar die had veel tijd nodig om de bal te controleren en stuitte op de Spaanse doelman.

In de slotfase stelde invaller Dumfries ook Luuk de Jong nog in staat om te scoren. De spits van Sevilla nam de bal echter niet goed aan, waarna hij de kans in rook op zag gaan.

Bosnië en Polen

Zondag komt Nederland weer in actie in het kader van de Nations League. De ploeg van De Boer neemt het in Amsterdam op tegen Bosnië. Drie dagen later wacht het laatste groepsduel tegen Polen.