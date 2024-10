Utrecht wil milieuzone uitbreiden

De gemeente Utrecht heeft vergaande plannen bekendgemaakt die de luchtkwaliteit moeten verbeteren. De plannen zijn aangeboden aan de gemeenteraad, die er later een besluit over zal nemen.

Zo wil het college de milieuzone in 2027 uitbreiden naar de hele stad. Dat zou betekenen dat dieselvoertuigen niet meer zijn toegestaan in heel Utrecht als ze niet aan de norm voldoen. Dat is nu alleen nog het geval in het centrum van de stad.

Ook mogen nieuwbouwwoningen vanaf 2025 geen rookkanalen meer hebben, met het realiseren van "een volledig houtstookvrije stad in 2030" als doel. Dat houdt in dat houtstook met houtkachels en open haarden vanaf dat jaar verboden wordt.

Volgens de plannen mogen scooters die ouder zijn dan tien jaar vanaf 2028 de stad niet meer in. Vanaf 2030 zijn alleen nog uitstootvrije brom- en snorfietsen toegestaan. Op dit moment is maar 10 procent van de scooters uitstootvrij.

'Strenger dan Europese normen'

De gemeente Utrecht zegt dat de luchtkwaliteit de afgelopen jaren is verbeterd, maar nog niet genoeg om de gezondheid van Utrechters "optimaal te beschermen".

Met de regels gaat de gemeente naar eigen zeggen verder dan de wettelijke Europese normen en wordt gestreefd naar het halen van de strengere advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie uit 2021.