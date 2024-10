Noord-Korea stuurt 12.000 militairen naar Oekraïne, zegt Zuid-Korea

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat Noord-Koreaanse militairen in Rusland worden getraind om de Russische troepen in Oekraïne te ondersteunen. Volgen de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst NIS is een eerste groep van 1500 soldaten naar Rusland verplaatst.

Het zou gaan om leden van een elite-eenheid die tussen 8 en 13 oktober met een transportschip van de Russische marine naar militaire bases in het verre oosten van het land zijn gestuurd. Op vrijgegeven satellietbeelden van de NIS zouden Noord-Koreaanse militairen te zien zijn op legerbases in onder meer Vladivostok en Oesoerisk.

Volgens de NIS is Noord-Korea van plan om zo'n 12.000 militairen naar Oekraïne te sturen om Rusland bij te staan in de oorlog. Als de informatie klopt, is het de eerste keer dat Noord-Koreaanse troepen op Europese bodem actief zijn.