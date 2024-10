Rabobank stuurde elke maand 10.000 klanten weg na strenger witwasbeleid

Rabobank heeft de afgelopen tijd maandelijks zo'n 10.000 klanten de deur gewezen. Rabobank-bestuurder Philippe Vollot zegt dat in een video-opname die is gepubliceerd door Follow The Money (FTM). De opname werd in september gemaakt op een interne bedrijfsbijeenkomst waarop Vollot sprak over de aanpak van witwasrisico's.

Banken moeten hun klanten controleren op dit soort risico's. Als ze een risico zien, moeten ze de klant onderzoeken en een melding doen bij de autoriteiten. Wanneer een klant geen geruststellende uitleg kan geven, moet de bank de relatie beëindigen.

Interne bijeenkomst

Rabobank is in dit proces strenger geworden. Twee jaar geleden nam de bank elke maand afscheid van zo'n duizend klanten, maar dat is volgens Vollot dus vertienvoudigd.

"We zijn veel beter geworden in het identificeren van klanten die boven onze risicobereidheid uitkwamen", zegt de bestuurder. Het gaat daarbij volgens hem niet alleen om "slechte mensen", maar ook om klanten waar de bank zich niet "comfortabel" bij voelt gezien de wetten en regels waaraan de bank zich moet houden.

De versnelling in het beëindigen van klantcontacten komt in een periode waarin Rabobank onder een vergrootglas ligt. Sinds eind 2022 doet het Openbaar Ministerie strafrechtelijk onderzoek naar de bank vanwege mogelijke nalatigheid bij antiwitwascontroles.

In datzelfde jaar kwam ook Vollot in dienst bij de bank, die ruim 8 miljoen particuliere klanten en 800.000 zakelijke klanten heeft. Hij is verantwoordelijk voor de aanpak van financieel-economische misdaad bij de bank. Een onderdeel daarvan is een herstelprogramma.