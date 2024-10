Schulting slaat opening World Tour shorttrack over door terugval in revalidatie

Eerder was al bekend dat Schulting het tweede World Tour-weekend, begin november in Salt Lake City, overslaat om zich voor te bereiden op het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker in het langebaanschaatsen.

Haar deelname aan dat toernooi, dat op 8 november begint in Heerenveen, lijkt vooralsnog niet in gevaar.

"Bij shorttrack komt er vooral in de bochten heel veel druk op je enkels te staan. Bij langebaanschaatsen is dat veel minder het geval, dus die trainingen kan ik wel gewoon blijven doen", aldus Schulting. "Voor shorttrack mikken we nu op een rentree bij de World Tour-wedstrijden die in december in Azië worden gehouden."