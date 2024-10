Ook Hamas bevestigt nu dood van leider Sinwar

De Iraanse minister Araghchi van Buitenlandse Zaken zegt dat Sinwar "moedig heeft gestreden tot het einde". Hij was een "bron van inspiratie voor alle verzetsstrijders in de regio, zowel Palestijnen als niet-Palestijnen", aldus Araghchi.

Hezbollah zegt in een verklaring dat de Hamas-leider "het Amerikaanse project en de zionistische bezetting tegemoet trad" en daarvoor zijn leven gaf. De Libanese militante groepering spreekt zijn steun uit voor het Palestijnse volk.

Per toeval

Het lijkt erop dat Sinwar woensdag min of meer per toeval werd gedood in een gebouw in Rafah. Het Israëlische leger zou een gebouw beschoten hebben omdat het daar meerdere Hamas-militanten had gezien. Toen het gebouw later werd geïnspecteerd, bleek dat een van de doden sterke gelijkenissen vertoonde met Sinwar. Gisteren kon Israël dat na identificatie bevestigen.

Dat is opmerkelijk, omdat inlichtingendiensten ervan uitgingen dat Sinwar zich diep in de ondergrondse Hamas-tunnels schuilhield. Als de verklaringen kloppen, bevond de Hamas-leider zich op het moment van de aanval bovengronds.

Hamas heeft vooralsnog nog geen nieuwe leider aangewezen. Het lijkt er volgens de onafhankelijke denktank Institute for the Study of War niet op dat dit snel zal gebeuren, omdat Hamas onder grote druk staat in de Gazastrook. Verwacht wordt dat in de eerste fase de militaire taken en verantwoordelijkheden opgesplitst zullen worden onder verschillende commandanten.

Nieuwsuur maakte vorige maand deze video over de overlevingsstrategie van Hamas: