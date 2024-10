Mysterie opgelost: negen dode apen in dierentuin Hongkong bezweken aan infectie

In de oudste dierentuin van Hongkong zijn de afgelopen week in twee dagen tijd negen apen doodgegaan. Dagenlang was onduidelijk wat er met de dieren aan de hand was. Nu blijkt dat ze besmet waren met een bacteriële infectie (melioidose) en zijn bezweken aan een sepsis, oftewel bloedvergiftiging.

De apen werden hoogstwaarschijnlijk ziek door besmette grond na graafwerkzaamheden in de buurt van de verblijven in de Hong Kong Zoological and Botanical Garden, zeiden de autoriteiten op een persconferentie. Ze benadrukten dat er geen gevaar is voor mensen.

Melioidose wordt veroorzaakt door de bacterie burkholderia pseudomallei, die veel voorkomt in grond en modderig water.

Ongewoon gedrag

Acht apen werden zondag dood aangetroffen. De negende stierf maandag nadat hij ongewoon gedrag had vertoond. Het gaat om vier saki's, drie katoentamarins, een doodshoofdaapje en een brazzameerkat.

Een andere aap vertoonde ook ongewoon gedrag en had minder eetlust, maar een woordvoerder van het dierenpark zei vandaag dat de situatie van dat dier stabiel lijkt.

Dierenrechtenorganisatie Peta heeft gezegd zich ernstige zorgen te maken. Volgens de organisatie laat dit zien dat er risico's zijn op uitbraken van ziekten zoals mpox, die van dier op mens kunnen overspringen.