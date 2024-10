Britse hoop vervliegt in America's Cup, Nieuw-Zeeland dicht bij titelprolongatie

America's Cup live bij de NOS

Alle races van de America's Cup zijn te volgen via een livestream op NOS.nl, in de NOS-app en via tv-app NOS Live. Na afloop verschijnt er een samenvatting op de website.

Zaterdag staan de negende en tiende race op het programma. Die zijn vanaf 13.55 uur te volgen via deze link. Het commentaar is van Ayolt Kloosterboer en Annette Duetz, die deze zomer op de Olympische Spelen van Parijs de gouden medaille won in de 49erFX-klasse en vorige week in de America's Cup op de zesde plek eindigden.