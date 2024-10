Lavreysen rijdt wereldrecord op zeeniveau in kilometerkwalificatie op WK baan

Ondanks de toptijd van Lavreysen blijft Hoogland voorlopig de snelste man ooit in de tijdrit van 1 kilometer. Op de op hoogte gelegen wielerbaan van Aguascalientes in Mexico noteerde hij in oktober 2023 een tijd van 55,433 seconden.

Medaillekans Heijnen

Vanavond komt ook Philip Heijnen in actie. Hij rijdt om 18.30 uur de puntenkoers, een van de meest dynamische onderdelen van de wereldkampioenschappen, en geldt als outsider voor de wereldtitel.

In onderstaande video legt oud-wereldkampioen op de puntenkoers Kirsten Wild uit hoe dit onderdeel precies werkt.