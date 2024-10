Man (33) opgepakt voor leksteken banden politieauto's IJsselstein

Een 33-jarige man uit Utrecht is opgepakt voor het leksteken van banden van geparkeerde politieauto's. Dat gebeurde in de nacht van zondag op maandag bij het politiebureau in IJsselstein. De man is inmiddels weer vrij.

Rond 02.30 hoorde een agent op het politiebureau een autoalarm afgaan. Buiten aangekomen zag de agent dat alle banden van drie politievoertuigen lek waren.

Daardoor konden de agenten uit IJsselstein twee uur lang niet met de auto naar spoedmeldingen. Agenten uit Nieuwegein namen de meldingen over.

De verdachte is dinsdag opgepakt in zijn woning. Hij is verhoord en inmiddels weer op vrije voeten. Zijn motief is nog onduidelijk, "Het onderzoek loopt nog", zegt een politiewoordvoerder tegen RTV Utrecht.