Zeeland vraagt minister om onderzoek naar PFAS bij vee in kustgebied

De provincie Zeeland roept minister Wiersma van Landbouw in een brief op om onderzoek te doen naar de aanwezigheid van schadelijke PFAS in vlees en melk van dieren die in het kustgebied grazen.

Er is een verhoogd PFAS-gehalte gevonden in het bloed en vlees van enkele runderen in Het Verdronken Land van Saeftinghe. Dat is een natuurgebied op de grens van Nederland en België. Het grootste deel van het gebied ligt in Zeeuws-Vlaanderen.

Het onderzoek werd in augustus uitgevoerd door Het Vlaamse Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Bij één Vlaamse veehouder werd tot vier keer de toegestane PFAS-norm gemeten in vlees dat bestemd was voor consumptie, schrijft de provincie in de brief aan de minister.

Het FAVV heeft de verkoop van het vlees van de koeien voorlopig verboden. Ook twee andere veehouderijen mogen in afwachting van laboratoriumonderzoek geen vlees verkopen.

NVWA treft maatregelen

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Die laat weten dat vee van zes pachters in het natuurgebied graast. Onder hen zijn drie veehouders uit Nederland.

"Bij de Nederlandse veehouders heeft de NVWA maatregelen getroffen, waardoor er geen vlees met te veel PFAS op de markt kan worden gebracht", meldt de provincie. Om wat voor maatregelen het gaat, is niet bekendgemaakt.

PFAS in eieren

Het RIVM stelde eerder vast dat ook eieren van Nederlandse hobby-kippen hoge concentraties PFAS kunnen bevatten. Uit recent onderzoek dat in de omgeving van de Chemours-fabriek in Dordrecht is uitgevoegd blijkt dat regenwormen, die door de kippen worden opgegeten, een belangrijke bron van de PFAS in de eieren zijn.