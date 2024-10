Bertens vervangt Tamaëla tegen Slovenië als captain bij Billie Jean King Cup

Kiki Bertens vervangt captain Elise Tamaëla voor de aankomende ontmoeting van de Nederlandse tennissters met Slovenië in de play-offs van de Billie Jean King Cup. Tamaëla gaat door privéomstandigheden niet mee naar de Sloveense stad Belenje.

Bertens is normaal gesproken assistent-coach van het Billie Jean King Cup-team, maar schuift nu dus door. In Slovenië wordt ze geassisteerd door KNLTB-coach Ralph Kok.

Bertens kan in de play-offs op 15 en 16 november een beroep doen op de beste speelsters van Nederland. Arantxa Rus, Suzan Lamens, Arianne Hartono en Demi Schuurs maken deel uit van de selectie.

Wat is de route voor Oranje?

Wanneer Oranje wint, plaatsen de tennissters zich voor de kwalificatierondes in april 2025, waar een ticket kan worden verdiend voor de finales van eind 2025.

"Ik ben blij dat we met ons sterkste team naar Slovenië gaan", zei Tamaëla vrijdag bij de bekendmaking van de selectie. "Het is super dat onze beste speelsters zich beschikbaar hebben gesteld om voor Nederland in de Billie Jean King Cup te spelen."