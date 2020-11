Duizenden bij verboden mars extreemrechts in Polen, politie slaags met betogers

De politie greep in met traangas en rubberkogels om een eind te maken aan opstootjes op de route. Demonstranten gooiden met vuurwerk, stenen en flessen naar de oproerpolitie. Ook bekogelden ze ramen waar de regenboogvlag hing en waar spandoeken hingen van het protest tegen de abortuswet. Een appartement vloog in brand.

Het liep uit de hand toen duizenden mensen, veelal jonge mannen in zwarte kleren, vaak met racistische symbolen, toch te voet door het centrum trokken. Ook extreemrechtse parlementariërs namen eraan deel. Ze hielden het verkeer urenlang op.

De organisatie wilde in plaats van de mars een rit door de grote straten van de stad maken met auto's en motoren, om afstand te kunnen houden, maar de gemeente verbood de mars ondanks deze maatregelen. Toch trokken deelnemers met hun voertuigen naar de stad.

In de Poolse hoofdstad Warschau zijn extreemrechtse demonstranten slaags geraakt met de politie. Dat gebeurde al vlak na het begin van de jaarlijkse mars op Onafhankelijkheidsdag, die werd gehouden ondanks een verbod vanwege corona. Ook bij het nationale voetbalstadion, waar onlangs een tijdelijk coronaziekenhuis werd gevestigd, ging het mis.

Meer dan tien mensen zijn gearresteerd en enkele politiemensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook aan de kant van de demonstranten zijn gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend.

De regering van Polen heeft sinds ze aan de macht kwam in 2015 de onafhankelijkheidsmars gepromoot - president Duda nam er twee jaar geleden zelfs aan deel en noemde het een patriottische aangelegenheid. Extreemrechtse groepen werden geaccepteerd. De mars wordt gehouden om de hereniging van Polen in 1918 te herdenken en is de laatste jaren uitgelopen op een groot extreemrechts feest, waaraan meestal tienduizenden mensen deelnemen.

Provocatie

De organisatie van de mars geeft de politie de schuld van het geweld. Agenten zouden demonstranten bij het stadion hebben geprovoceerd. Maar volgens de politie moest de weg vrijgemaakt worden voor het transport van beademingsapparatuur voor covid-patiënten die er worden behandeld.

Het aantal coronabesmettingen in Polen is meer dan verviervoudigd in een maand tijd. Bijeenkomsten van meer dan vijf mensen zijn verboden.

De afgelopen weken hebben duizenden mensen in heel Polen gedemonstreerd tegen de regering, die de abortuswetgeving nog verder wilde aanscherpen. Ook eisen deze demonstranten meer rechten voor lhbti'ers en willen ze dat de regering aftreedt.