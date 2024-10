Plat grijpt met overmacht zevende wereldtitel paratriatlon

Jetze Plat heeft voor de zevende keer goud veroverd bij de WK paratriatlon. De paralympisch kampioen van 2016, 2021 en 2024 klokte in Torremolinos 56.39, dat was 2.13 sneller dan nummer twee Florian Brungraber uit Oostenrijk.

De 33-jarige Plat won eerder in 2016, 2017, 2018, 2019, 2021 en 2022 WK-goud en werd vorig jaar op de WK, mede door een lekke band, tweede achter landgenoot Geert Schipper, die er ditmaal niet bij was. In 2013 (zilver) en 2015 (brons) won Plat ook een medaille bij de wereldkampioenschappen.

Voor Plat is het in totaal de negende wereldtitel, want hij was ook twee keer succesvol bij het parawielrennen. In die discipline veroverde hij tevens vier paralympische titels.

Paralympisch succes

Plat werd afgelopen zomer in Parijs voor de derde keer in zijn carrière paralympisch kampioen op de triatlon en voegde daar ook nog goud op de tijdrit en de wegwedstrijd aan toe.

Hij was in de Franse hoofdstad naar eigen zeggen op zoek naar "een nieuwe prikkel" en deed daarom ook mee aan de marathon. Dat leverde hem geen vierde medaille op, hij werd negende.