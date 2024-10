Positiviteit bij periodekampioen FC Den Bosch: 'Alles is mogelijk'

Het is nu de vraag of de Brabanders het huidige succes een heel jaar kunnen continueren en misschien wel mee kunnen strijden om directe promotie. Trainer Nascimento sluit het niet uit.

"Alles is mogelijk. Vorig jaar hebben we dat bij NAC Breda kunnen zien. Ze hadden een goed team, maar ze deden het tijdens de competitie niet zo goed. Aan het einde maakten ze het wél waar in de play-offs. Dat is de charme van de eerste divisie."