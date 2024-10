Ugandese minister: niet gesproken met minister Klever over terugkeervoorstel

De Ugandese minister van Buitenlandse Zaken, Jeje Odongo, zegt dat hij niet met minister Klever voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp heeft gesproken over het opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers.

Klever was deze week op werkbezoek in Uganda en sprak daar onder meer over het tegengaan van migratie. Duidelijk werd dat het kabinet de mogelijkheid verkent om uitgeprocedeerde asielzoekers op te vangen in Uganda.

Ze sprak ook met minister Odongo, maar dit specifieke plan kwam volgens hem niet ter sprake. "We hebben alleen gesproken over Nederlandse steun aan vluchtelingen die al in Uganda zijn", zegt hij in Bureau Buitenland op NPO Radio 1. "Mocht Nederland weer beginnen over terugkeerhubs dan ga ik met mijn team het voorstel bekijken en kom ik terug met een antwoord."

Tegen de NOS zei Odongo na afloop van zijn ontmoeting met Klever open te staan voor de discussie om mensen te helpen. Ook nu wijst hij het plan niet af.

Uganda vangt vluchtelingen op

Uganda is al een land dat veel vluchtelingen opvangt uit de regio. Zo zitten er vluchtelingen uit Sudan, Zuid-Sudan en de Democratische Republiek Congo.

Op de vraag of Uganda geld zou krijgen in ruil voor de opvang, reageert Odongo geïrriteerd bij Bureau Buitenland: "Ik zei je toch, daar hebben we helemaal niet over gesproken."

Tijdens haar bezoek aan Uganda benadrukte PVV-minister Klever dat het kabinet de migratie wil terugdringen. "Het is belangrijk dat uitgeprocedeerde asielzoekers teruggaan naar hun land van herkomst. Daar stokt het soms. We hebben een lange relatie met Uganda en het is een gastvrij land."

'Innovatief'

De kern van het plan is dat Afrikaanse asielzoekers die in Nederland zijn afgewezen, worden uitgezet naar het Oost-Afrikaanse land. Uganda zou daarvoor geld krijgen. Volgens premier Schoof is het een "innovatieve oplossing", waarover wel meer wordt gesproken in Europa.

Het plan stuit wel al bij voorbaat op meerdere bezwaren, zeggen deskundigen. Zo zou het plan in strijd zijn met Europese wetgeving en is er twijfel over de veiligheid van afgewezen asielzoekers in Uganda.