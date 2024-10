Aardappels geteeld met menselijke urine: 'Zuiverder dan dierlijke mest'

In een testveld van de Wageningen Universiteit in Lelystad worden vandaag de eerste aardappels geoogst die bemest zijn met menselijke urine. De universiteit wil een duurzaam alternatief vinden voor dierlijke mest en kunstmest, en test daarom nieuwe meststoffen.

Het klinkt misschien onsmakelijk, maar projectleider Kimo van Dijk van de Wageningen Universiteit ziet dat anders. "Nu gebruiken we ook mest van dieren, mest van onszelf is niet veel anders."

Het doel van de proef is om te kijken hoe menselijke afvalstromen, waaronder urine, poep en water uit de gootsteen, gebruikt kunnen worden bij het telen van gewassen. Volgens Van Dijk zitten er in huishoudelijk afvalwater vaak voedingsstoffen die verloren gaan als ze in het riool terechtkomen.

"Dat is zonde, momenteel importeren we in Nederland veel voedingsstoffen voor de landbouw in de vorm van veevoer en kunstmest", zegt de projectleider. "Terwijl veel van die stoffen terug te winnen zijn uit ons afvalwater."

Vervuilende kunstmest

"Op dit moment gebruiken we nog veel kunstmest in de landbouw om extra voedingsstoffen zoals fosfaat toe te voegen," zegt Van Dijk. Dat is erg vervuilend.

Fosfaat wordt vaak gewonnen uit mijnen in het buitenland. "Het is vervuilend om te importeren en het is ook een fossiele stof die op termijn opraakt. Met deze proef hopen we een duurzaam alternatief te bieden." Want fosfaat is volgens Van Dijk makkelijk uit menselijke ontlasting te halen.