Ambitieus plan van KNWU: Nederlandse kampioenschappen in Zwitserse Alpen

Volgens Veneberg ligt er nu een goed plan dat moet worden uitgewerkt. Jumbo-Visma lijkt er wel heil in te zien maar van de andere wielerteams is nog weinig bekend. Maar Veneberg begrijpt het wel als er bedenkingen zijn.

"Ik heb eerst contact opgenomen met Oostenrijk, de regio waar de WK gehouden werden", vertelt Veneberg. "Nou dat lag toch wel wat moeilijk. Vervolgens hebben we ook met de Zwitserse bond, Zwitserse regio's en de organisatie van de Tour de Suisse gesproken. Die zagen er wel kansen in."

Volgens Veneberg is het plan een keer geopperd en later door Richard Plugge, directeur van Jumbo-Visma, opnieuw aangedragen. Daarna is de bond het serieus gaan onderzoeken.

Daarmee zouden de echte klimmers ook eens een keer Nederlands kampioen kunnen worden. In eigen land zijn de mogelijkheden daarvoor beperkt. Volgens Thorwald Veneberg, algemeen directeur bij de KNWU, is zelfs Limburg te vlak om de (top)sprinters af te schudden.

"Je hebt sowieso mensen die er niet zo blij mee zijn. Voor de teams zijn we ook aan het kijken of we de kosten zo laag mogelijk kunnen houden. Zwitserland is een duur land."

Andere categorieën

Bij het uitwerken van de plannen wil Veneberg ook kijken wat er mogelijk is voor de andere categorieën. Hij denkt dat het de ontwikkeling van talenten ten goede kan komen als ze een keer in de Alpen een wedstrijd rijden, maar ziet ook de keerzijde.

"We beseffen dan ook wel dat we een beroep doen op ouders en clubs om daar naar toe te gaan en dat daardoor mogelijk niet iedereen aan een Nederlands kampioenschap kan deelnemen. Dat is wel een discussie."

Wanneer straks alle partijen akkoord zijn en alle hobbels overwonnen worden, dan zou het eerste NK in de Zwitserse bergen misschien al in 2022 of 2023 worden verreden.