18/10 in Nieuwsuur: Brekelmans over steun Oekraïne • Bezuiniging pandemieplan • ADE

Minister Brekelmans over steun Oekraïne

Onlangs werd bekend dat Nederland 400 miljoen euro uittrekt voor de ontwikkeling van drones voor Oekraïne. De helft van het geld moet naar Nederlandse bedrijven gaan, de andere helft wordt verdeeld tussen Oekraïne en andere landen. We gaan langs bij twee Nederlandse drone-bedrijven die kans maken op een deel van het geld en we spreken met een drone-operator in Oekraïne.

Minister Ruben Brekelmans schuift, na afloop van een NAVO-top in Brussel, aan in de studio om het plan toe te lichten.