Trump toont op katholiek benefietdiner zelfs een vleugje zelfspot

Er waren ook momenten dat Trump minder sterk was, zoals toen hij de draad van zijn betoog losliet en voor de vuist weg ging praten. Zo gaf hij een zelfingenomen terugblik van anderhalve minuut op de steun die hij het speciaal onderwijs in New York had gegeven tijdens de coronapandemie, zonder dat er enige clou volgde.

Een grap over het gezinsleven van Harris ("wat tijd voor een intiem diner met haar man en haar autocue") sloeg dood, omdat Trump juist voor deze speech had geklaagd dat hij zelf zo'n tekstdisplay wilde gebruiken. Als dat had gemogen waren zijn komische noten misschien beter uit de verf gekomen, maar opgelezen van papier voelden ze wat gehaast en afgeraffeld.

Openhartige terugblik

Na zo'n mislukte grap erkende Trump dat hij soms een grens over gaat. Zo nam hij meteen afstand van een grap over de man van Kamala Harris, die na een affaire scheidde van zijn eerste vrouw. Toen het publiek korzelig reageerde op de punchline ("Als Harris wint moet ze hem maar weghouden bij de kindermeisjes"), gaf Trump zijn tekstschrijvers de schuld. "Die was gemeen. Ik zei die idioten die dit voor me schreven nog dat het te hard was."

Het leidde tot een openhartige terugblik op 2016, toen Trump met gestrekt been inging op Hillary Clinton. "Ik had begrepen dat het een roast moest zijn, dus koos ik de gemeenste tekstschrijver. De hele zaal werd boos, zelfs de kardinaal weet het nog wel. Ik ging te ver. Vreselijk."

"Maar goed, het is ook niet gemakkelijk om voor een zaal te staan waar de ene helft je uitkotst en de andere dol op je is."

Harris maakt video

Kamala Harris had ervoor gekozen haar avond te besteden aan de campagne in swingstates, de staten die binnengehaald moeten worden om over 2,5 week de verkiezingen te winnen. Wel had ze een filmpje van vier minuten opgenomen met een komiek uit de sketchshow Saturday Night Live.

Erg enthousiast was het publiek er niet over. Volgens The New York Times sloeg de videobijdrage keer op keer de plank mis in de zaal.

Oordeel hier zelf: