Honderden Belgen ontdopen zich na opmerkingen paus over abortusartsen

Honderden Belgen hebben de Rooms-Katholieke Kerk gevraagd hen als lid uit te schrijven vanwege gewraakte uitspraken van paus Franciscus. Die vergeleek onlangs na een bezoek aan het land abortusartsen met huurmoordenaars omdat beide groepen beschikken over het leven van anderen. De Belgische regering noemde de uitspraken onaanvaardbaar en riep de pauselijke vertegenwoordiging op het matje.

Inmiddels hebben meer dan 500 mensen een open brief aan de bisdommen in België ondertekend met de vraag hen te 'ontdopen'. Behalve naar de uitspraken van de paus verwijst de brief ook naar de volgens de ondertekenaars lakse houding van de kerk tegenover beschuldigingen van ontucht door geestelijken.

De organisatie achter de brief eist ook dat de regering meer werk gaat maken van de scheiding tussen kerk en staat. Zo zou de nationale feestdag 21 juli voortaan niet meer moeten beginnen met een mis.

Föhn

Ontdopen nam in 2010 een vlucht in België na de eerste onthullingen over seksueel misbruik binnen de kerk. Hoewel het strikt genomen om alleen een administratieve handeling in het kerkrecht gaat, zetten sommigen destijds in filmpjes op sociale media hun besluit kracht bij door met een föhn als het ware het wijwater van de doop weg te blazen.

Ook na de uitzending van de documentairereeks Godvergeten, waarin slachtoffers uitgebreid hun verhaal deden, nam het aantal verzoeken tot ontdopen weer toe. Op het hoogtepunt daarvan zouden zeker 5000 mensen de kerk de rug hebben toegekeerd.