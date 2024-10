Voormalig Oranje-international Strootman (34) stopt met voetballen

Voor PSV speelde de voetballer uit Ridderkerk speelde maar liefst 88 wedstrijden, voordat hij zijn eerste buitenlandse toptransfer ging maken. De Eindhovense club verkocht hem voor 17,5 miljoen euro aan AS Roma.

Na AS Roma speelde Strootman nog voor Marseille, Genoa en Cagliari. Sinds de afgelopen zomer was de voetballer transfervrij. Zijn oude club Sparta ondernam nog een poging om Strootman terug te halen naar Rotterdam, maar dat mislukte.

In Italië kreeg Strootman al gauw de bijnaam 'Il lavatrice', ofwel de wasmachine, vanwege het vuile werk dat hij vanaf het middenveld voor zijn teams opknapte.

International

Strootman speelde ook 46 interlands voor het Nederlands elftal. Op 9 februari 2011 debuteerde hij in een oefenwedstrijd tegen Oostenrijk (3-1). Na 72 minuten spelen verving hij Theo Janssen.

In 2012 zat hij bij de selectie van Oranje op het EK, maar hij speelde geen minuut.

In 2014 zou Strootman in Brazilië zijn hoogtepunt meemaken door met het Nederlands elftal af te reizen naar het WK in Brazilië, maar daar ging door een ernstige knieblessure een streep door. "Mijn wereld stortte in", zei de middenvelder destijds. Oranje werd uiteindelijk derde op dat toernooi.

De middenvelder zou daardoor nooit een wedstrijd op een groot eindtoernooi spelen.