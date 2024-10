Drie schepen scheef aan kade in Maastricht door lage waterstand Maas

Drie boten zijn op de Maas in Maastricht scheef komen te hangen door de lage stand van de rivier. Een van de schepen maakt water. Het gaat om een hotelboot, een coffeeshopboot en een brandstofbunkerschip.

Ze hangen aan de oever bij de Maaspromenade. Het gebied is afgezet voor publiek. De brandweer heeft opgeschaald naar GRIP 2, wat betekent dat een extra crisisteam meekijkt met de situatie.

De stand van de rivier is laag doordat de stuw bij Borgharen niet gesloten kan worden. Een vrachtschip botste vorige week zaterdag tegen de stuw vanwege de sterke zijstroming in de Maas. Het schip is gezonken en ligt deels in de scheepvaartopening van de stuw. Daardoor stroomt het water sneller weg dan normaal en zakt het waterpeil in de Maas tussen België en Borgharen.

Waarschuwing

Gisteravond zijn diverse schepen op de Maas geïnformeerd over de lage waterstand, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. De coffeeshopboot ligt op dit moment scheef en maakt water. Ook de hotelboot loopt het risico om scheef te komen liggen; de gasten zijn uit voorzorg van de boot gehaald. Het brandstofbunkerschip is leeggepompt om het risico op lekken in de rivier te vermijden.

Rijkswaterstaat is sinds maandagnacht bezig om het gezonken vrachtschip bij de stuw te bergen. Tot nu toe is dat verschillende keren mislukt.

Vandaag wordt opnieuw geprobeerd het schip los te trekken. Rijkswaterstaat wil eerst zo veel mogelijk water uit het gestrande schip wegpompen, zodat het lichter wordt en dus makkelijker is los te trekken.