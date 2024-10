Italiaanse waterpoloërs voor half jaar geschorst na wangedrag op Spelen

Volgens de AQIU heeft het Italiaanse team uiteindelijk toegegeven dat het artikel vijf van de World Aquatics-integriteitscode heeft overtreden. Hierin staat dat het verboden is om gewelddadig of respectloos gedrag te vertonen en dat het niet is toegestaan om het ordelijke verloop van een evenement te verhinderen.

Bondscoach Campagna heeft door middel van een brief zijn excuses aangeboden aan de scheidsrechters en officials.

De Italiaanse zwembond (FIN) heeft besloten om niet in beroep te gaan tegen de straf, die naast een schorsing ook uit een geldboete bestaat van 100.000 Amerikaanse dollar (ruim 90.000 euro). De helft daarvan is voorwaardelijk en dient pas te worden betaald als de ploeg nogmaals in de fout gaat.

Vice-wereldkampioen

Italië eindigde uiteindelijk als zevende op de Olympische Spelen. Een paar maanden eerder won de ploeg nog zilver op het WK in Qatar. In de eindstrijd bleek Kroatië na strafworpen te sterk.