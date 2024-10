Choukoud stopt internationaal, maar wil vlammen in marathon Amsterdam

De teleurstellende olympische marathon in Parijs was voor de Nederlandse marathonloper Khalid Choukoud zijn laatste internationale optreden. De 38-jarige atleet gaat zijn carrière afsluiten met wedstrijden in Nederland. Te beginnen met de marathon van Amsterdam, die zondag op het programma staat.

"De teleurstelling was groot", zegt Choukoud over zijn optreden van afgelopen zomer in Parijs. Hij had jaren toegeleefd naar de Olympische Spelen, maar kwam niet verder dan een 58ste plaats. "En dan haal je je niveau niet."

Dat hij ziek was voor de marathon in Parijs hielp ook niet mee. "Ik ben drie keer doodgegaan onderweg", liet hij na afloop optekenen. Hij zei nog nooit op zo'n zwaar parcours te hebben gelopen.

Choukoud liep een tijd van 2.15.37 in Parijs, terwijl hij een half jaar eerder in Valencia nog een persoonlijk record van 2.07.37 had gelopen.