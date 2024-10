Meer buitenlandse slachtoffers van mensenhandel in thuisprostitutie

In Nederland is vorig jaar vaker melding gedaan van slachtoffers van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Daar zitten opvallend veel mensen uit Zuid-Amerika en Afrika tussen die aan het werk waren in de thuisprostitutie, blijkt uit cijfers van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel.

In Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen waar het niet goed gaat, zoals in Venezuela en Colombia, vertrekken mensen. Dat maakt ze kwetsbaar om ten prooi te vallen aan mensenhandel, zegt Conny Rijken, Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Slachtoffers worden geronseld in hun eigen land of in Nederland of Spanje, waar ze vaak naartoe gaan om te werken. "Ze weten soms wel dat ze sekswerk gaan doen, maar niet onder welke omstandigheden", zegt Rijken.

Die omstandigheden zijn in Nederland bar en boos, zegt de rapporteur. Slachtoffers, die hier vaak illegaal verblijven, worden op een plek gezet waar ze niet weg kunnen. De mensenhandelaar regelt de seksadvertenties, de afspraken en de betalingen en "in het gunstigste geval worden de opbrengsten verdeeld, maar we zien veel vaker dat het geld in de zak van de mensenhandelaar belandt".

Slachtoffers steeds verplaatst

De meeste slachtoffers van seksuele uitbuiting over wie een melding werd gedaan, bevonden zich in de thuisprostitutie en de escortprostitutie. In 2023 waren er 178 meldingen over Afrikaanse slachtoffers van seksuele uitbuiting, versus 119 gevallen in 2022. Vorig jaar werd over 68 Latijns-Amerikaanse slachtoffers melding gedaan, tegenover 26 in het jaar ervoor.

De rapporteur verwijst naar de crises in met name Venezuela. De gevolgen hiervan zijn "goed voelbaar en zichtbaar in Caribisch Nederland en andere landen binnen het Koninkrijk".

Wat het volgens rapporteur Rijken ingewikkeld maakt, is dat er weinig zicht is op thuisprostitutie. "Het is voor de mensenhandelaren gemakkelijk om iemand te isoleren. Bovendien worden de slachtoffers steeds verplaatst, waardoor het voor instanties moeilijker is om met hen in contact te komen en te blijven. Zodra ze in beeld zijn, zijn ze alweer verplaatst", zegt Rijken. "Dit gebeurt door heel Nederland, maar soms ook naar andere landen."

Klein deel in beeld

Het ging in 2023 om 886 meldingen van mensenhandel. Dat zijn er 54 meer dan het jaar ervoor. Volgens de rapporteur zijn er veel meer slachtoffers. "We weten dat er per jaar zo'n vijfduizend slachtoffers zijn, dus we hebben maar een klein deel in beeld", aldus Rijken. "Het is heel belangrijk dat we er zoveel mogelijk in beeld krijgen, zodat we hen uit hun situatie kunnen halen."

Van de geregistreerde slachtoffers is het grootste deel vrouw, ook de afgelopen jaren. Vrouwen zijn vooral slachtoffer van seksuele uitbuiting, mannen hebben vaker te maken met arbeidsuitbuiting. Zij worden niet betaald voor hun werk, maken te lange dagen of doen gevaarlijk werk. "Dit zien we vooral in de bouw- en transportsector."

In 2023 zijn er 52 minderjarigen als slachtoffer van mensenhandel geregistreerd. Dat is een daling ten opzichte van het jaar ervoor.