Tyrese Simons - neef van Xavi - is voetballer bij FC Eindhoven, maar ook taxichauffeur

"Het liefst stop ik natuurlijk met de taxi om me honderd procent te focussen op voetbal, maar ik heb niet echt een keuze. Er moet toch brood op de plank komen", zegt hij als de taxi langs de Sloterplas rijdt in Amsterdam Nieuw-West.

Rijden in Amsterdam

Als taxichauffeur werkt Simons voornamelijk in de hoofdstad, waar hij ook opgroeide. "Wat is er beter dan rijden in Amsterdam? Langs de grachten, of in Osdorp. Het voelt gewoon als thuis voor mij. En taxirijden is echt leuk werk, hoor. Ik ben een sociaal persoon, vind het fijn om een babbeltje te maken. En je maakt ook best veel mee."

Zoals? "In mijn oude auto had ik een paar studenten die uit waren geweest. Eentje moest overgeven. Nee, dat is niet fijn man. Je moet het zelf opruimen, dat doen zij niet. De shift is ook meteen klaar, je kunt niet meer verder. Je moet het met de klant hebben over een vergoeding. En ja, de auto ruikt ook nog een tijdje naar kots."