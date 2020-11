Boete van 95 euro als je geen mondkapje draagt, geen strafblad

Voor het niet dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes kun je vanaf 1 december beboet worden met 95 euro. Dat voorstel van minister Grapperhaus gaat volgende week naar de Tweede Kamer, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving van De Telegraaf. Door de hoogte van de boete komt het niet dragen van een mondkapje mensen niet op een strafblad te staan. De Tweede Kamer moet nog wel met het voorstel instemmen.

Het was al bekend dat het kabinet het dragen van een mondkapje wilde gaan verplichten. De juridische onderbouwing ervoor komt in de nieuwe coronawet, die door zowel de Eerste als Tweede Kamer is goedgekeurd. Tot 1 december geldt een dringend advies voor het dragen van een mondmasker.

Geen strafblad

Het bedrag van 95 euro komt overeen met andere coronaboetes. De boete voor het overtreden van de coronaregels werd onder druk van de Tweede Kamer naar 95 euro bijgesteld. Eerder stond er een boete van 390 euro op het niet houden van afstand of met te veel mensen samen zijn, maar partijen in de Tweede Kamer vonden het niet terecht dat mensen daardoor een strafblad konden oplopen.

Uitzonderingen op het verplicht dragen van een mondkapje komen er voor personen die vanwege een fysieke, verstandelijke of psychische beperking of chronische ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Het mondkapje hoeft ook niet op tijdens het sporten, acteren, of bij het beoefenen van andere podiumkunsten. Ook bij media-optredens mag het kapje even af.