Verstappen en Norris beginnen in Texas aan ontknoping: 'Max verslaan? Ik weet dat het kan'

Texas kan een doorslaggevend raceweekend worden. Op het Circuit of the Americas zijn in plaats van de gebruikelijke 26 maar liefst 34 WK-punten te verdienen. Er staat veel op het spel en dat is ook aan andere kwesties te merken. Teams houden elkaar nauwgezet in de gaten en stappen bij het minste of geringste vermoeden van malversaties naar de autosportpolitie FIA. Ook in Texas.

Ophef

In aanloop naar de race ontstond plotseling ophef over een verdacht trucje op de auto's van Verstappen en zijn stalgenoot Sergio Pérez. Simpel gezegd zou het team in staat zijn tussen de kwalificatie en de race vanuit de cockpit de rijhoogte van de auto te veranderen. Dat is verboden.

Het aanpassen van de rijhoogte kan veel invloed hebben. Immers: hoe lager een auto ligt, hoe beter de aerodynamica werkt. Hoe meer neerwaartse druk en grip. Maar in een race is dat geen optie omdat de vloer van de auto dan te veel slijt.

Red Bull Racing heeft inmiddels toegegeven dat het mechanisme bestaat, maar beweert dat het tijdens raceweekends niet gebruikt kan worden. Na overleg met de FIA zijn de auto's wel aangepast.

De FIA heeft Red Bull Racing op de vingers getikt, maar volgens de coureurs is het een storm in een glas water. "Ik las er verhalen over en dacht aanvankelijk dat het over een ander team ging", zegt Verstappen.

"Het is een handig instrument dat we kunnen gebruiken als de auto uit elkaar is. Maar als de auto weer is opgebouwd kun je er niet meer bij. Er verandert voor ons dus niks."