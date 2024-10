Overstromingen en evacuaties door hevig noodweer in Frankrijk

Zware regenval zorgt sinds gisteren in delen van Frankrijk voor overstromingen, evacuaties en gesloten snelwegen en spoorlijnen. In de Ardèche viel op sommige plaatsen meer dan 600 millimeter regen in 48 uur tijd.

Weerdienst Météo France gaf gisteren code rood, het hoogste waarschuwingsniveau, af voor zes departementen in het zuiden van het land. In 34 departementen gold code oranje. Ook in Parijs was die waarschuwing van kracht. Gisteravond kwam daar een man om het leven door een vallende boom. Twee kinderen van drie en vijf jaar raakten gewond. Enkele metrostations in Parijs zijn vanwege de wateroverlast gesloten.

In de regio Auvergne-Rhône-Alpes zijn ongeveer 900 mensen en een aantal scholen geëvacueerd. Een aantal scholen en kinderdagverblijven in de regio is tot en met morgen gesloten.