Leden One Direction 'helemaal kapot' door dood Liam Payne

De leden van One Direction zijn "helemaal kapot" door het overlijden van hun bandgenoot Liam Payne, hebben ze in een gezamenlijke reactie op sociale media laten weten.

Payne overleed woensdagavond na een val van zijn hotelbalkon in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. De verwondingen die hij bij de val opliep werden hem waarschijnlijk fataal, zegt het Argentijnse Openbaar Ministerie. Er zijn aanwijzingen dat hij gedeeltelijk of volledig buiten bewustzijn was op het moment dat hij viel. In de hotelkamer waarin Payne verbleef, werden drugs, alcohol en vernielde spullen aangetroffen.

"We zijn helemaal kapot van het nieuws van Liam's overlijden. Later, als iedereen daartoe in staat is, zullen we er meer over zeggen", schrijven Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles en Zayn Malik. "Nu nemen we even de tijd om te rouwen en het verlies te verwerken van onze broer, van wie we veel hielden."

De Britse mannen koesteren "voor altijd" de herinneringen die ze met de 31-jarige Liam deelden, schrijven ze. "Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, zijn vrienden en de fans die net als wij van hem hielden. We zullen hem vreselijk missen. We houden van je, Liam."

Harry Styles schreef ook nog een persoonlijke boodschap op Instagram. "De jaren die we samen doorbrachten blijven de dierbaarste van mijn leven," schrijft Styles.

'Hart gebroken'

Ook de familie van Payne kwam met een verklaring. "Ons hart is gebroken", laat de familie weten. "We zullen de herinnering aan Liam voor altijd in ons hart dragen. We herinneren hem om zijn vriendelijke, grappige en dappere geest. We steunen elkaar zo goed mogelijk als familie en vragen om privacy en ruimte in deze vreselijke tijd."

Veel artiesten die met Payne hebben samengewerkt, hebben eveneens geschokt gereageerd. Onder meer Rita Ora, Ronnie Wood van de Rolling Stones, Charlie Puth, rapper Juicy J en societyster Paris Hilton uitten hun droefheid op sociale media.

One Direction was jarenlang enorm populair en scoorde hits met nummers als What Makes You Beautiful en Night Changes. Malik verliet de band in 2015. Begin 2016 kondigden de overige leden aan een pauze voor onbepaalde tijd te nemen.